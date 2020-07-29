В Приамурье на подготовку к учебному году потратят больше 570 миллионов

Подготовку Приамурья к новому учебному году обсудили на заседании регионального правительства. В области 670 образовательных организаций, среди них детские сады, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования.

Чтобы максимально обезопасить детей и учителей, будут учтены требования Роспотребнадзора. В частности, ежедневно будет проводиться термометрия и утренние фильтры, уборка и дезинфекция помещений, а столовые и бассейны организаций перейдут на особый режим работы. Кроме того, массовые мероприятия планируется перенести на более благоприятное время, сообщает пресс-служба правительства.







– В преддверии нового учебного года в каждом учебном заведении должен быть утверждён план профилактических мероприятии, связанных со сложной эпидобстановкой. Не позднее, чем за один рабочий день до открытия организации должны уведомить амурское управление Роспотребнадзора о сроках открытия и сообщить родителям о режиме работы, – подчеркнула Светлана Яковлева, руководитель минобрнауки области.



На подготовку к новому учебному году из бюджетов всех уровней направлено свыше 570 миллионов рублей. Это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.



К 1 сентября в 42 школах появятся «Точки роста», в двух коррекционных школах –«Доброшкола». В 64 учреждениях подготовлены кабинеты под поставку оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». В восьми школах по проекту «Успех каждого ребенка» отремонтируют спортивные залы.



Подвоз учеников организуют в 335 населенных пунктах. Глава регионального минобра подчеркнула, что подготовку маршрутов необходимо взять на особый контроль.



Отдельной темой стал вопрос организации питания школьников. В этом году из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей на модернизацию пищеблоков в 11 муниципалитетах. https://www.amur.info/news/2020/07/17/175616 На эти средства закупят холодильное оборудование, пароконвектоматы, оборудование для приготовления пищи, специализированную кухонную мебель. В новом учебном году охват питанием составит 91% школьников, учеников начальных классов – 100%.



Также на заседании рассмотрен вопрос обеспечения безопасности образовательных организаций. В этой статье расходов предусмотрено свыше 100 миллионов рублей. Главам поручено в срок до 14 августа приобрести и установить средства антитеррористической защиты.