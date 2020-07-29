В благовещенском центре эстетического воспитания отремонтируют крышу

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В августе начнут ремонтировать кровлю ЦЭВД им. В.В. Белоглазова. А закончить планируют уже через месяц, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Подрядчики отремонтируют стропила — несущую систему крыши и дождевой водоотвод. А также им предстоит заменить кровлю крыши на односкатную. Работники должны сделать конструкцию герметичной и не забыть про кровельные парапеты.



Чтобы найти подрядчиков объявили два конкурса. Первый конкурс состоится по пристройке 1982-го года. А вот второй — по исторической части здания 1894 года. Он будет согласовываться с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Амурской области. Работать в этой части имеет право только специально лицензированная организация.

Итоги обоих конкурсов подведут завтра, 30 июля.