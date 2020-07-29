В каждой российской школе до середины сентября будет работать врач

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— Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник ,— сказал Сергей Кравцов.

Ранее он объявил, что новый учебный год начнётся в традиционном формате 1 сентября. Дистанционную форму обучения в министерстве планируют использовать как дополнительную.

— Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших школ информационными технологиями. Ни в коем случае мы не перейдём на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению,— отметил министр.