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29июля
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сегодня, 13:25 1

В каждой российской школе до середины сентября будет работать врач

В каждой российской школе до середины сентября будет работать врач
Фото: pixabay.com

С 1 по 14 сентября в каждой школе России организуют присутствие медицинского работника. Об этом заявил министр просвещения страны, пишет kommersant.ru.

— Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник ,— сказал Сергей Кравцов.

Ранее он объявил, что новый учебный год начнётся в традиционном формате 1 сентября. Дистанционную форму обучения в министерстве планируют использовать как дополнительную.

— Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших школ информационными технологиями. Ни в коем случае мы не перейдём на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению,— отметил министр.

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#коронавирус #образование #школа

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Комментарии
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  • Картина маслом

    Картина маслом
    2 минуты назад

    Как дал бы больно! Министр, будущий миллионер, в курсе нет, сейчас дети вернутся в школу с минимумом знаний, многие и многие забудут как читать, писать, считать. Бедные учителя. Никакие систематические дистанционные подспорья не дадут того уровня знаний, который необходим для развития страны, для прорыва. Отстанут школьники в знаниях, материал не усвоят, не закрепят, потом не догоните. В стране даже связи толком нет, какое дистанционное? Школа даёт основу, базу, здесь необходимо очное обучение, контроль, помощь учителя. Советская школа была лучшей в мире. Сейчас что творится, а если станем убирать из процесса образования учителя, преподавателя, уменьшать его роль в образовании, воспитании, особенно в школах, пиши пропало!.

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