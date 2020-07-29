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сегодня, 13:09 1

Школьница из Свободного стала двукратной стобалльницей по ЕГЭ

Школьница из Свободного стала двукратной стобалльницей по ЕГЭ
Фото: pixabay.com

В Амурской области два гимназиста сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Выпускники из Благовещенска и Свободного успешно справились со всеми заданиями.

Первый стобалльник – выпускник благовещенской гимназии №1 Арсений Контанистов. По словам школьника, экзамен дался ему непросто, однако подготовиться к нему было абсолютно реально.

Максимальное количество баллов по химии также набрала выпускница из свободненской гимназии № 9 Ирина Москвитина. Стоит отметить, что высший балл по ЕГЭ она набрала во второй раз. Первый максимальный результат девушка получила на экзамене по русскому языку.

Нескольких баллов до ста не добрал выпускник из Серышева.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, на сегодняшний день в числе стобалльников ЕГЭ насчитывается 13 выпускников: по русскому языку – восемь, по информатике – двое, по физике – один, по химии – двое.

Также стали известны результаты госэкзамена по обществознанию. Наивысший балл набрали пять амурчан – по одному человеку из Благовещенска, Свободного и Завитинска, и двое – из Ромненского района.

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#дети #образование #школа

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    2 минуты назад

    Молодцы ребята! Ну и всем, кто сдает экзамены в этот не простой период - удачи!

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