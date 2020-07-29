Почти 800 амурских семей переедут из аварийных домов

В Приамурье продолжают переселять людей из аварийного жилья. Регион реализует региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Так с 2019 по 2022 год планируется переселить 791 семью, а это 1 673 человека. Они проживают в 12 муниципалитетах.

На эти цели выделен 1 миллиард 794 миллиона рублей. Эти деньги софинансирования. Фонд ЖКХ выделяет 1 миллиард 685 миллионов рублей, областная казна – 52 миллиона, а 57 миллионов за местными бюджетами.







– Планы по переселению в прошлом году мы перевыполнили – новое жилье получили 163 семьи. В этом году мы должны расселить не менее 12,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Работа идет по графику, отставаний нет. Все амурчане, которые должны переехать в новые квартиры в этом году, получат благоустроенное жилье до декабря, – отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ области Алексей Тарасов.







Важно, что по программе «Жилье и городская среда» на территории области к первому сентября 2025 из аварийного жилья необходимо переселить людей, чьи дома признаны непригодными для проживания до первого января 2017 года.