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Благовещенская арт-группа выпустит настольную игру о городе

Благовещенская арт-группа выпустит настольную игру о городе

Группа благовещенских художников Д.О.Г. работает над новой тактической игрой. Она будет об одном из тусовочных мест Благовещенска 90-х и нулевых. Какое конкретно место — художники держат в секрете.

Первый вариант игры будет традиционной — карточной. А вторая — «бродилка» с кубиком. В неё будет входить стол с макетом территории и карточки взаимодействий. А также фигурки разных классов для перемещения по карте.

Участник Д.О.Г. Николай Рыбак поделился планами группы:

— Игра будет об одном из культовых мест, где собиралась молодежь. Мы вспоминаем кто там был, какие события происходили. Придумываем различные сценарии, механику и персонажей. Про продажу рано говорить, надо сначала сделать и запустить. Тем, кто помнит это место — будет приятно окунуться через игровой процесс в прошлое. А новое поколение заинтересует сама игра.

Параллельно ребята работают над проектами городской среды — стрит-артом. Они активно ведут инстаграм-аккаунт группы. Также парни работают над новым подкастом про отношения, знакомство и секс. Но всех секретов пока не раскрывают.

Ребята познакомились на культурных мероприятиях, где были участниками или организаторами. Одним из таких мероприятий была выставка «Подвал-04». А вот собраться в группу решили совсем недавно.

На странице ребят в инстаграме Игорь Кольцов рассказал:

— Мы друзья, которые решили, что пить вместе — это скучно. Поэтому мы решили пить и делать какое-то актуальное искусство. Мы все разные. Скульптор, музыкант, художник, уличный художник, разные взгляды, но мы легко находим середину и компромиссы. Работая над проектами, мы стараемся понять и художника, и зрителя. У нас горизонталь — нет лидера. Работаем совместно над идеей любого из нас. Тот чья идея, тот формально и будет главным по ней, на время работы.

Группу назвали Д.О.Г. в честь первого мероприятия, которое организовали ребята. Оно называлось «Диалоги о городе» и проходило в гостинице «Дружба». На нём говорили о судьбе Парка Дружбы. Его тогда собиралась облагораживать администрация. Но на её проекте не было китайских ворот, падуг и домиков. Это возмутило горожан, поэтому состоялся открытый диалог между благовещенцами и представителями администрации. В итоге парк сохранил свой уникальный вид.

О каждом из участников рассказал Николай Рыбак:

— Первый — уличный художник, урбанист и деревянных дел мастер. Другой — график, работает театральным художником и педагогом, а также является членом художественного союза. Следующий — скульптор, экспериментатор с материалом и член дизайнерского союза. Он категорически против того, что люди мусорят в лесу. А последний — музыкант, который работал на стройке, но вернулся к музыке.

Мы будем ждать интересных арт-объектов. А главное — выход новой необычной настольной игры.

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#культура

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