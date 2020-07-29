АОДНТ обзавелся собственной базой отдыха

Фото: mio.amurobl.ru

Рекреационная зона включает: два общежития, дом лыжника, баню, строение для персонала, столовую, беседку, склад, арочный шатер и сценическую площадку. Но самое привлекательное – вся недвижимость расположена на берегу реки Зея, на острове Большой Богородский.

Полученное хозяйство приведут в порядок и будут использовать для развития народного творчества, а еще для проведения фестивалей на открытом воздухе, сообщает пресс-служба регионального правительства.



В ближайшем будущем там планируют провести областной конкурс гитарной песни. Также в планах этнокультурные мероприятия. Популяризация культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – одна из важных задач региона. База отдыха обещает стать хорошим подспорьем для ее реализации.