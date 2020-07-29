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29июля
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сегодня, 12:18 2

АОДНТ обзавелся собственной базой отдыха

АОДНТ обзавелся собственной базой отдыха
Фото: mio.amurobl.ru

Базу отдыха Амурского колледжа строительства и ЖКХ передали областному дому народного творчества.

Рекреационная зона включает: два общежития, дом лыжника, баню, строение для персонала, столовую, беседку, склад, арочный шатер и сценическую площадку. Но самое привлекательное – вся недвижимость расположена на берегу реки Зея, на острове Большой Богородский.

Полученное хозяйство приведут в порядок и будут использовать для развития народного творчества, а еще для проведения фестивалей на открытом воздухе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ближайшем будущем там планируют провести областной конкурс гитарной песни. Также в планах этнокультурные мероприятия. Популяризация культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – одна из важных задач региона. База отдыха обещает стать хорошим подспорьем для ее реализации.

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#Дальний Восток #культура #СМИ

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Комментарии
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  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    Хорошая новость в добрый путь!!!

  • Play-in

    Play-in
    36 минут назад

    На Богородский нет пути, если только водный! АИ исправляйте

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