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29июля
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сегодня, 12:08 1

На Дальнем Востоке впервые пройдет чемпионат по игре го

На Дальнем Востоке впервые пройдет чемпионат по игре го

Во Владивостоке пройдут соревнования по игре го. В них поучаствуют представители 77 стран.

За 40 лет проведения соревнование пройдёт не в Юго-Восточной Азии. Чемпионат проведут во Владивостоке со 2 по 9 июня 2021 года. Наши спортсмены уже 15 раз становились чемпионами Европы за последние 20 лет. В России игра стала популярна ещё со времён СССР. Сегодня клубы и секции го открыты почти в каждом регионе страны.

Игру императоров и полководцев в Китае называют вэйци, а в Корее – бадук. А само название го идёт из Японии и означает «окружать камнями». Суть игры в окружении соперника и расширении своего государства. Го - самая сложная интеллектуальная игра в истории человечества. Нейросеть научилась побеждать человека только в 2016 году. Самообучающийся алгоритм искусственного интеллекта создала компания Google. В рамках Чемпионата впервые пройдет матч-хакатон. В го сыграют комбинации человеческого и искусственного интеллектов. Участники чемпионата — игроки самого разного уровня со всего мира.

Соревнование проходит при поддержке министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства спорта РФ, администрации Приморского края. Председателем организационного комитета чемпионата стал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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#Дальний Восток #спорт

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Комментарии
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  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    Хорошая новость в добрый путь

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