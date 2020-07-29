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У белогорцев поищут иммунитет к COVID-19

У белогорцев поищут иммунитет к COVID-19

Жителей Белогорска протестируют на популяционный иммунитет к COVID-19. В исследование примет участие 450 волонтеров. Их определят методом случайной выборки.

– В Белогорске по решению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека лабораторное обследование на наличие антител коронавируса проведут у 450 респондентов. По 64 человека возрастных категорий: от года до 17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49, 50-59, 60-69, 70 и более лет, — отмечает Галина Бурмистрова, заместитель главы администрации Белогорска по социальной политике.

Важно, что городская больница готова к забору крови для предстоящего тестирования.

– Забор крови будем проводить в специально оборудованном для этого помещении с соблюдением всех мер безопасности. Для этого в больнице подготовлен отдельный кабинет. Работать он будет в будние дни с 8:00 до 19:00, а по субботам – с 8:00 до 14:00, — рассказала Виктория Крупко, главный врач больницы Белогорска.

Кроме Белогорска в исследовании также примут участие жители Благовещенска, Свободного, Зеи и Тынды. Для проведения мероприятий понадобится порядка трёх тысяч волонтёров.

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#здоровье #коронавирус #СМИ

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