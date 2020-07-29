Благовещенскую остановку превратили в «скамейку запасных»

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Необычная спортивная остановка появилась рядом со спортивно-оздоровительным комплексом «Юность» в Благовещенске. Оригинальный подарок администрация спортивного учреждения преподнесла жителям города в преддверии Дня физкультурника, который отмечается 8 августа.



Остановку превратили в «скамейку запасных»: установили ворота с навесом от дождя, сетку, асфальт покрасили в зелёный — под цвет газона.



По задумке руководства «Юности», креативный объект должен привлечь внимание благовещенцев не только к самому комплексу, но и к спорту в целом. Остановка может стать отличной фотозоной благодаря оригинальному оформлению. К тому же, рядом находится Первомайский парк, где всегда многолюдно.



Администрация «Юности» готовит для посетителей спортивного комплекса ещё один сюрприз. Его пока держат в секрете, сообщает министерство физической культуры и спорта Приамурья.



Появление необычной остановки мэрия Благовещенска анонсировала в середине июля.