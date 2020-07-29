В Приамурье обновляют спортивные стадионы

В области идёт активный ремонт и реконструкция стадионов. Четыре спортивных объекта привели в порядок при поддержке «Газпрома». Заниматься спортом на обновлённых площадках амурчае смогут уже в сентябре.

Два пришкольных стадиона — в Поярково и Шимановске на стадии завершения. Почти готов и стадион в Ивановке, здесь уложили искусственное покрытие для игры в футбол, оборудовали современные легкоатлетические дорожки, привели в порядок трибуны.

К концу сентября завершат работы на пришкольном стадионе в Новогеоргиевке и «Горнячке» в городе Райчихинск. Стадион «Факел» готовят к ремонту в Завитинске.

Уже сформированы планы ремонтных работ на 2021 год. Капитального ремонта ждут два пришкольных стадиона в селе Среднебелая и поселке Прогресс. В Константиновке нужно обустроить навес над хоккейной коробкой, а в Сковородино – построить плоскостную спортивную площадку.

В посёлке Восточный Октябрьского района в 2022 году запланировано проведение областной Сельской комплексной спартакиады. Стадион в посёлке также требует реконструкции.