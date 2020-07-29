На будущем мосту через Зею развернуты масштабные работы

Основные задачи, которые стоят перед строителями в ближайшие месяцы – своевременная поставка строительных материалов, разворот мощностей на стройке, бурение и бетонирование свай, обеспечение условий труда рабочих и отсыпка технологической дороги в русло реки.

По информации регионального правительства, сейчас на левом берегу подрядчик проводит бурение и бетонированиие свай. Основные работы развёрнуты на 23 и 24 опоре.

– В августе мы планируем приступить к сооружению ростверков опор. Также занимаемся организацией технологических площадок, дорог, логистикой, своевременной поставкой строительных материалов, достаточного количества этих материалов, потому что сейчас необходимо массово отсыпать большие объемы грунта, – рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Эдуард Давыдов.

Здесь же возводится вахтовый городок, где будет возведено четыре модульных общежития рассчитанных на 752 человека. Также для удобства строителей будут созданы комнаты отдыха, спортивная площадка, санитарные зоны включают в себя баню и комфортные душевые. Водоснабжение планируется по двум скважинам – техническая и питьевая. Кроме этого, для сотрудников строится столовая на 96 мест, трехразовое горячее питание будет организованно в две смены. Также на территории городка оборудуют медпункт.

– Сейчас на объекте работают более 260 человек, во время пикового объёма работ у нас будет задействованы около тысячи специалистов, большинство из них будут жить в этом вахтовом городке. Для «вахтовика» это второй дом, нам важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно, после работы могли отдохнуть, привести себя в порядок, – отметил заместитель директора компании-подрядчика Евгений Швецов.

Напомним, в начале июля подрядчику переданы инженерный проект и строительная площадка на левом берегу. До конца августа разрешаться документальные вопросы и территорию на правом берегу также передадут для полномасштабных работ.

– Параллельно ведется разработка рабочей документации по переустройству коммуникаций в черте города. Работы предстоит много, часть коммуникаций требуют переноса, будет выполнено переустройство линий электропередачи, коллекторов, водоотвода, кабелей связи. Когда стройка начнётся в городской черте, дискомфорта жителям, живущим рядом со стройплощадкой, не будет, – пообещал главный инженер ГКУ «Амурупрадор» Дмитрий Долгий.

Как отметил представитель подрядчика, стройка на объекте ведётся в круглосуточном режиме, без остановки на зимний период – работа идёт независимо от погодных условий.

По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60 %. Это позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.

Напомним, в активной фазе мост через Зею в Благовещенске будут строить около трёх тысяч специалистов, половину вакансий планируют заполнить амурчанами. Согласно планам, срок строительства моста – 42 месяца. Однако поставлена задача максимально быстро сдать объект – за 30 месяцев.