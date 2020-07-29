В Тамбовском районе утонул мужчина

Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

Жара не спадает, а значит, люди не покидают водоемы. К сожалению, часто эти водоемы не предназначены для купания. Потому работы у амурских спасателей не становится меньше. Вчера, 28 июля две группы спасателей приступили к поиску утонувших людей.

Один из них 44 летний мужчина, который пропал в тамбовском районе на озере в селе Липовка. Очевидцы сообщили, бедняга утонул примерно в 100 метрах от берега.



До злополучного места водолазы добирались на лодке. После того как зону поиска пометили буйками, двое спасателей спустились на дно водоема. Искать пришлось на ощупь, дно озера илистое, а вода мутная. Утонувшего мужчину нашли через 30 минут. Тело было в 60 метрах от берега на глубине трех метров, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.



Вторая группа спасателей работала в Зее. Там, предположительно 19 июля, на одном из озер в поселке Майский утонул 22-летний парень. До приезда водолазов его поиски вели полиция и поисково-спасательная группа. Обследовали акваторию всех трех озер и ближайшую лесополосу. Но поиски результатов не принесли.



⠀Приехав на место, водолазы целый день работали на одном из карьеров поселка. Около 4000 квадратных метров дна водоема осмотрели специалисты. Обнаружить тело молодого человека не удалось. Сегодня специалисты продолжат работу.