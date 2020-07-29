Благовещенец отправился в колонию за отобранный у знакомой телефон
Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Ранее судимый благовещенец отобрал телефон у своей знакомой.
В марте мужчина и девушка находились в комнате отдыха, расположенной в сауне на улице Горького, и употребляли спиртное.
Благовещенец потребовал у девушки отдать сотовый телефон, но получил отказ. Тогда он выложил на кровать всё содержимое дамской сумочки, взял телефон, положил в карман куртки и ушёл. Сотовый марки «Samsung А10» пострадавшая оценила в 8999 рублей.
На суде злоумышленник свою вину в совершении преступления признал в полном объёме, в содеянном раскаялся и возместил девушке материальный ущерб. Ранее амурчанин уже имел условную судимость.
Теперь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Благовещенца также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам сроком один год пять месяцев и шесть дней, сообщает суд города Благовещенска.
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