В Шимановске мужчина убил супругу и покончил с собой

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Вчера утром в Шимановске, на территории одного из домов, были обнаружены тела семейной пары с огнестрельными ранениями.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, 42-летний мужчина в приступе ревности схватил охотничье ружье, выстрелил и убил свою 34-летнюю супругу. После чего он покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.