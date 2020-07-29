Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость
сегодня, 10:59 0

В Шимановске мужчина убил супругу и покончил с собой

В Шимановске мужчина убил супругу и покончил с собой
Фото: pixabay.com

Вчера утром в Шимановске, на территории одного из домов, были обнаружены тела семейной пары с огнестрельными ранениями.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, 42-летний мужчина в приступе ревности схватил охотничье ружье, выстрелил и убил свою 34-летнюю супругу. После чего он покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Просмотров всего: 389

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 6

Продолжение истории спасённой девочки: ребёнка оставили одного из-за мороженого
В России и мире

В Петербурге столкнулись два поезда
Происшествия

В Благовещенске кричащую девочку сняли с пятого этажа
Происшествия 8

В Приамурье руководитель предприятия ФСИН осуждён за растрату
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь