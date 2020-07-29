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29июля
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сегодня, 10:43 0

Восемнадцать амурчан пострадали от укусов клещей за неделю

Восемнадцать амурчан пострадали от укусов клещей за неделю
Фото: klopkan.ru

В Приамурье стало меньше пострадавших от укусов кровососущих. За прошедшую неделю к медикам обратились 18 человек, в том числе — трое детей, сообщает амурское управление Роспотребнадзора. Это в два раза ниже прошлогодних показателей.

Чаще всего «встреча» с клещами происходит в населённых пунктах – в 74 % случаев. Экстренную серопрофилактику прошли 61,6% пострадавших. Часть амурчан отказалась от процедуры или же люди обратились за помощью поздно – с момента укуса прошло более 72 часов.

За неделю исследовано шесть особей клещей, которых принесли амурчане, они оказались «здоровы». С начала сезона специалисты выявили 39 клещей, заражённых возбудителем боррелиоза и семь – вирусом клещевого энцефалита. Всего, с начала года, от кровососущих пострадали 1560 амурчан, 495 из них дети.

Вопросы профилактики клещевых инфекций можно задать по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора в круглосуточном режиме: 8 800 555 49 43.

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#животные #здоровье #отдых

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