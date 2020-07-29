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Продолжение истории спасённой девочки: ребёнка оставили одного из-за мороженого

Продолжение истории спасённой девочки: ребёнка оставили одного из-за мороженого

Благовещенская полиция провела проверку вчерашнего инцидента с девочкой, стоявшей в оконном проёме пятого этажа. Как сообщили в пресс-службе МВД, ребёнок был вне опасности, а семья считается благополучной.

Предварительно установлено, что девочка со старшей совершеннолетней сестрой приехала в Благовещенск в гости к родственникам. Во время прогулок по городу ребёнок обгорел на солнце и капризничал ночью. Рано утром девочке захотелось мороженого, и старшая сестра пошла в магазин за лакомством. Пока взрослых не было рядом, малышка забралась на подоконник.

С родственниками девочки провели беседу сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, рано утром 28 июля в Благовещенске пожарные сняли с пятого этажа маленькую девочку. Как сообщили очевидцы, ребёнок стоял в проёме окна дома 153 по улице имени 50 лет Октября и громко кричал.

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#дети #происшествия

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В Благовещенске кричащую девочку сняли с пятого этажа
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Комментарии
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  • Анастасия11111

    Анастасия11111
    1 час назад

    В 6 утра сестра пошла за мороженным

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    когда ребенок капризничает и чего то хочет, не только за мороженым побежишь. ну это если нормальный взрослый, конечно.

  • Авантыч

    Авантыч
    53 минуты назад

    Datatec

    Хорошие пзд.ли, всегда заменяли все хотелки.

  • Мира

    Мира
    14 минут назад

    Авантыч, детей бить нельзя! Тем более девочек!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 минуты назад

    То-то Авантыча в детстве пиз..и, очевидно.

  • батарейка

    батарейка
    2 минуты назад

    Че тундра чтоли? А сами родственники неужели спали крепко?? Не слышали крика и МЧСНиков?

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