Продолжение истории спасённой девочки: ребёнка оставили одного из-за мороженого

Благовещенская полиция провела проверку вчерашнего инцидента с девочкой, стоявшей в оконном проёме пятого этажа. Как сообщили в пресс-службе МВД, ребёнок был вне опасности, а семья считается благополучной.

Предварительно установлено, что девочка со старшей совершеннолетней сестрой приехала в Благовещенск в гости к родственникам. Во время прогулок по городу ребёнок обгорел на солнце и капризничал ночью. Рано утром девочке захотелось мороженого, и старшая сестра пошла в магазин за лакомством. Пока взрослых не было рядом, малышка забралась на подоконник.



С родственниками девочки провели беседу сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.



Напомним, рано утром 28 июля в Благовещенске пожарные сняли с пятого этажа маленькую девочку. Как сообщили очевидцы, ребёнок стоял в проёме окна дома 153 по улице имени 50 лет Октября и громко кричал.