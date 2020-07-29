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29июля
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сегодня, 09:40 4

Новую ливнёвку строят ещё на одном проблемном участке Благовещенска

Новую ливнёвку строят ещё на одном проблемном участке Благовещенска
Фото: благовещенск.рф

На участке улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической делают новую ливневую канализацию. Этот отрезок заливает водой во время обильных дождей. Полностью проблему должны решить уже в середине августа этого года. К этому времени подрядчик планирует закончить все работы. Компания взяла хороший темп, и опережает график, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас выполнено около 70% от всего запланированного объема. А речь идет, нужно понимать, об основном и самом сложном этапе — прокладке сетей и обустройстве поперечных дождеприёмных колодцев. Кроме того, рабочие уже установили бортовые камни.

— Этот участок постоянно топит дождями, потому что не организован правильный слив воды, и со стороны ДальГАУ, с бугра, все это льется вниз. Устранить проблему решили с помощью обустройства, так называемого, безнапорного канализационного коллектора. По улице Политехнической специалисты АКС планируют обустроить ливневую канализацию, а мы с помощью трубопроводов, проложенных по улице Октябрьской, будем отводить воду в общую ливневую магистраль по улице Театральной. То есть теперь мы замкнем воду именно на проезжей части, чтобы она никуда не уходила, – рассказал специалист МУ «ГУКС», контролирующий ход строительства.


В ближайшее время подрядчик начнет обустраивать основание под асфальтобетонное покрытие и укладку самого покрытия. Заасфальтируют участок дороги длинной 251 метр и шириной восемь метров.

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#дороги #мэрия #СМИ #строительство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Что то не припомнится, чтобы во время ливней, перекрёсток Октябрьская-Театральная заливало.

  • Бомба

    Бомба
    1 час назад

    Ничо там не топит, лучше бы кузнечную доделали,бесы!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    на политехнической болото, там же гараж мвд хозчасть вроде, они наверное намекнули

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Там на Политехнической-Октябрьской вечно вода стоит и лужи по колено...

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