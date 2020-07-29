Новую ливнёвку строят ещё на одном проблемном участке Благовещенска
На участке улицы Октябрьской между Театральной и Политехнической делают новую ливневую канализацию. Этот отрезок заливает водой во время обильных дождей. Полностью проблему должны решить уже в середине августа этого года. К этому времени подрядчик планирует закончить все работы. Компания взяла хороший темп, и опережает график, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас выполнено около 70% от всего запланированного объема. А речь идет, нужно понимать, об основном и самом сложном этапе — прокладке сетей и обустройстве поперечных дождеприёмных колодцев. Кроме того, рабочие уже установили бортовые камни.
— Этот участок постоянно топит дождями, потому что не организован правильный слив воды, и со стороны ДальГАУ, с бугра, все это льется вниз. Устранить проблему решили с помощью обустройства, так называемого, безнапорного канализационного коллектора. По улице Политехнической специалисты АКС планируют обустроить ливневую канализацию, а мы с помощью трубопроводов, проложенных по улице Октябрьской, будем отводить воду в общую ливневую магистраль по улице Театральной. То есть теперь мы замкнем воду именно на проезжей части, чтобы она никуда не уходила, – рассказал специалист МУ «ГУКС», контролирующий ход строительства.
В ближайшее время подрядчик начнет обустраивать основание под асфальтобетонное покрытие и укладку самого покрытия. Заасфальтируют участок дороги длинной 251 метр и шириной восемь метров.
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