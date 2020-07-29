Новую ливнёвку строят ещё на одном проблемном участке Благовещенска

Фото: благовещенск.рф

Сейчас выполнено около 70% от всего запланированного объема. А речь идет, нужно понимать, об основном и самом сложном этапе — прокладке сетей и обустройстве поперечных дождеприёмных колодцев. Кроме того, рабочие уже установили бортовые камни.



— Этот участок постоянно топит дождями, потому что не организован правильный слив воды, и со стороны ДальГАУ, с бугра, все это льется вниз. Устранить проблему решили с помощью обустройства, так называемого, безнапорного канализационного коллектора. По улице Политехнической специалисты АКС планируют обустроить ливневую канализацию, а мы с помощью трубопроводов, проложенных по улице Октябрьской, будем отводить воду в общую ливневую магистраль по улице Театральной. То есть теперь мы замкнем воду именно на проезжей части, чтобы она никуда не уходила, – рассказал специалист МУ «ГУКС», контролирующий ход строительства.







В ближайшее время подрядчик начнет обустраивать основание под асфальтобетонное покрытие и укладку самого покрытия. Заасфальтируют участок дороги длинной 251 метр и шириной восемь метров.