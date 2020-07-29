Власти Вьетнама сообщили о более агрессивной вспышке коронавируса

Вьетнамские медики говорят о том, что новый тип вируса достаточно агрессивен. У заразившихся быстрее проявляются тяжёлые формы заболевания. Сейчас двое из четырёх пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. По одной из версий Министерства здравоохранения Вьетнама заболевание могли завезти в страну нелегальные иммигранты. Другая версия – это мутация вируса в одной из больниц, где лечат COVID-19.

Правительство Вьетнама уже ввело обязательный двухнедельный карантин для всех выезжающих из Дананга. Министерство здравоохранения направило специалистов в город, чтобы помочь сдержать вспышку заболевания.

Стоит отметить, что после обнаружения коронавирусной инфекции в стране в январе 2020 года власти отменили занятия в школах, ввели обязательное социальное дистанцирование, самоизоляцию и закрыли границы. Всего был выявлен 431 факт заболевания COVID-19, проведено 430 тысяч тестов на вирус, а также отправлено в карантин более 12 тысяч человек. Эти меры позволили сдержать распространение заболевания и, по данным медиков, новых вспышек инфекции не было уже три месяца.

В Роспортебнадзоре после заявления вьетнамского правительства о новом штамме COVID сообщили о том, что причин для паники нет. Определить, действительно ли во Вьетнаме распространяется новый тип коронавируса, можно будет только после расшифровки последовательности генома вируса. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил: «Определение последовательности генома позволит сказать, новая ли разновидность вируса во Вьетнаме или тот же самый вирус, что был изначально».

Научный центр Роспотребнадзора ранее выделил более 100 штаммов COVID. Все обнаруженные мутации вируса не приводили к серьёзным изменениям.