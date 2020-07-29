У протестующих в поддержку Фургала хабаровчан изъяли топор и несколько ножей.
У участников несанкционированного митинга в поддержку арестованного Сергея Фургала службами правопорядка были изъяты несколько ножей и топор. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём Instagram, пишет Lenta.ru.
— В субботу на акции правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга, — прокомментировал новый глава края.
Стоит отметить, что раньше Дегтярёв уже говорил о том, что в Хабаровске много провокаторов из других регионов и стран. По словам ВРИО губернатора, эти люди уже организовывали беспорядки в Москве и Московской области. Об этом свидетельствует предоставленная ему оперативная информация из правоохранительных органов.
Ранее мы писали, что следственным комитетом России был задержан по подозрению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. После этого жители края вышли на митинги, которые продолжаются уже 18 дней. Решением Владимира Путина главой Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярёв.
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