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29июля
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сегодня, 06:50 0

Ученые разработали препарат против облысения

Ученые разработали препарат против облысения
Фото: psinom.ru

Ученые университета американского штата Каролина выяснили, какая именно рибонуклеиновая кислота способствует регенерации волосяных луковиц. Об этом сообщает «Хайтек+».

Учеными давно доказано, что волосяные фолликулы не исчезают на местах облысения, а приостанавливают процесс роста и в конечном итоге просто-напросто сжимаются. Исследователи университета Каролины пошли дальше и выяснили, какая именно РНК отвечает за регенерацию волосяных фолликул. Проведенные на грызунах эксперименты показали, что волосяной покров подопытных, страдающих облысением, восстановился на 90% в течении двух недель с момента воздействия необходимых элементов.

Такие исследования могут стать большим шагом навстречу новым открытиям, ведь регенерация волосяного покрова лишь начало новой, неизведанной ветви науки. Исследователи полагают, что в будущем удастся разработать препарат, который сможет вылечить облысение у человека. На данный момент разработка требует дополнительных испытаний и детального изучения, но не исключено, что инновация выйдет на массовое производство в течении ближайших трех лет.

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#интернет #наука #СМИ

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