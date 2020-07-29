Ученые разработали препарат против облысения

Учеными давно доказано, что волосяные фолликулы не исчезают на местах облысения, а приостанавливают процесс роста и в конечном итоге просто-напросто сжимаются. Исследователи университета Каролины пошли дальше и выяснили, какая именно РНК отвечает за регенерацию волосяных фолликул. Проведенные на грызунах эксперименты показали, что волосяной покров подопытных, страдающих облысением, восстановился на 90% в течении двух недель с момента воздействия необходимых элементов.

Такие исследования могут стать большим шагом навстречу новым открытиям, ведь регенерация волосяного покрова лишь начало новой, неизведанной ветви науки. Исследователи полагают, что в будущем удастся разработать препарат, который сможет вылечить облысение у человека. На данный момент разработка требует дополнительных испытаний и детального изучения, но не исключено, что инновация выйдет на массовое производство в течении ближайших трех лет.