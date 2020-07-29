Министерство обороны Финляндии обвиняет Россию в нарушении воздушных границ

Плановый перелет российских истребителей Су-27 вызвал претензии финляндской стороны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Четыре истребителя Су-27 планово передислоцировались и аэродрома Карелии на аэродром Калининградской области. По отчету Министерства обороны Российской Федерации, полет проходил в полном соответствии всем международным нормам воздушного сообщения. Маршрут передвижения наших истребителей был заранее согласован, а пилоты постоянно докладывали о своих действиях.

Несмотря на строгое соответствие нормам, Министерство обороны Финляндии обвинило Россию в нарушении воздушных границ. По мнению пограничной службы Финляндии, два российских истребителя пересекли границу и зашли в воздушное пространство финского государства. Москва незамедлительно ответила на провокацию, и подчеркнула, что российские самолеты регулярно совершают полеты над акваторией Атлантики, Черного моря, Тихого океана и Арктики, и всегда – в жестком соответствии с международными стандартами использования воздушного пространства.