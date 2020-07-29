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29июля
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сегодня, 03:38 0

Министерство обороны Финляндии обвиняет Россию в нарушении воздушных границ

Министерство обороны Финляндии обвиняет Россию в нарушении воздушных границ
Фото: twitter.com

Плановый перелет российских истребителей Су-27 вызвал претензии финляндской стороны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Четыре истребителя Су-27 планово передислоцировались и аэродрома Карелии на аэродром Калининградской области. По отчету Министерства обороны Российской Федерации, полет проходил в полном соответствии всем международным нормам воздушного сообщения. Маршрут передвижения наших истребителей был заранее согласован, а пилоты постоянно докладывали о своих действиях.

Несмотря на строгое соответствие нормам, Министерство обороны Финляндии обвинило Россию в нарушении воздушных границ. По мнению пограничной службы Финляндии, два российских истребителя пересекли границу и зашли в воздушное пространство финского государства. Москва незамедлительно ответила на провокацию, и подчеркнула, что российские самолеты регулярно совершают полеты над акваторией Атлантики, Черного моря, Тихого океана и Арктики, и всегда – в жестком соответствии с международными стандартами использования воздушного пространства.

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#военные #политика #российская власть

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