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29июля
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Компьютерная томография раскрыла тайну маленьких египетских мумий

Компьютерная томография раскрыла тайну маленьких египетских мумий
Фото: rg.ru

Радиологи США и Израиля провели совместную работу по изучению маленьких египетских мумий, происхождение и содержание которых до этого момента оставалось тайной. Об этом сообщает «Российская Газета».

Сканирование мумий, которые последние 50 лет находились в национальном музее Хайфы показало, что внутри вовсе не мумифицированные человеческие органы, как это предполагалось ранее. Внутри двух маленьких саркофагов оказались ритуальные артефакты, посвященные древнеегипетским богам Гору и Осирису. О происхождении мумий известен лишь их приблизительный возраст, который составляет не менее 2000 лет.

Исследования показали, что одна из мумий содержит в себе останки птицы, вероятнее всего сокола. Вторая мумия хранит внутри себя плотный сверток, набитый землей и зерном. Томография также показала, что некоторые внутренние органы мумифицированной птицы удалены, а шея сломана после наступления смерти. Исследователи отмечают, что сердце птицы удалено не было. Музей Хайфы планирует провести радиоуглеродный анализ, который позволит точно определить возраст артефактов.

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#история #наука

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