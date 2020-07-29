Компьютерная томография раскрыла тайну маленьких египетских мумий

Сканирование мумий, которые последние 50 лет находились в национальном музее Хайфы показало, что внутри вовсе не мумифицированные человеческие органы, как это предполагалось ранее. Внутри двух маленьких саркофагов оказались ритуальные артефакты, посвященные древнеегипетским богам Гору и Осирису. О происхождении мумий известен лишь их приблизительный возраст, который составляет не менее 2000 лет.

Исследования показали, что одна из мумий содержит в себе останки птицы, вероятнее всего сокола. Вторая мумия хранит внутри себя плотный сверток, набитый землей и зерном. Томография также показала, что некоторые внутренние органы мумифицированной птицы удалены, а шея сломана после наступления смерти. Исследователи отмечают, что сердце птицы удалено не было. Музей Хайфы планирует провести радиоуглеродный анализ, который позволит точно определить возраст артефактов.