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29июля
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сегодня, 01:32 0

Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом

Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом
Фото: reform.by

Президент Белоруссии заявил, что перенес опасную инфекцию без симптомов заболевания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кандидат в президенты, выборы которого пройдут 9 августа на территории Белоруссии, сообщил о полном выздоровлении после перенесенной «на ногах» коронавирусной инфекции. Действующий президент республики сослался на заключение врачей. Лидер страны подчеркнул, что не является единственным человеком в стране, столь легко перенесшим заболевание, и отметил, что 97% граждан переносят инфекцию без каких-либо видимых симптомов.

Напомним, что Александр Лукашенко отказался от инициативы жестких ограничений на время карантина, сообщая что для борьбы с инфекцией нет необходимости принимать жесткие меры. Позже президент республики заявил, что Белоруссия полностью победила коронавирусную инфекцию.

Несмотря на все заявления, по официальным данным в стране выявлено более 67 тысяч случаев заражения, а также 543 случая смертельного исхода граждан, зараженных инфекцией.

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#коронавирус #медицина #политика

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