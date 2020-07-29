Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом

Кандидат в президенты, выборы которого пройдут 9 августа на территории Белоруссии, сообщил о полном выздоровлении после перенесенной «на ногах» коронавирусной инфекции. Действующий президент республики сослался на заключение врачей. Лидер страны подчеркнул, что не является единственным человеком в стране, столь легко перенесшим заболевание, и отметил, что 97% граждан переносят инфекцию без каких-либо видимых симптомов.

Напомним, что Александр Лукашенко отказался от инициативы жестких ограничений на время карантина, сообщая что для борьбы с инфекцией нет необходимости принимать жесткие меры. Позже президент республики заявил, что Белоруссия полностью победила коронавирусную инфекцию.

Несмотря на все заявления, по официальным данным в стране выявлено более 67 тысяч случаев заражения, а также 543 случая смертельного исхода граждан, зараженных инфекцией.