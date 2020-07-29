Выбор читателей за 28 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 28 июля.

В Приамурье накануне произошло серьезное ДТП. В Сковородинском районе самосвал вылетел с дороги. Водитель погиб на месте.

Губернатор Василий Орлов, во время прямого эфира в Инстаграм-аккаунте, рассказал подписчикам о снятии ряда ограничений. Так, с 1 августа заработают кафе и кинотеатры.

О работе детских садов без ограничений объявил губернатор Василий Орлов во время прямого эфира в своём Инстаграм-аккаунте.

По сообщению амурского Гидрометцентра, с 30 июля по 4 августа Амурскую область накроет обширный юго-западный циклон.