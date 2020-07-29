Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 28 июля

Выбор читателей за 28 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 28 июля.

Смертельное ДТП в Сковородинском районе: самосвал вылетел с дороги

В Приамурье накануне произошло серьезное ДТП. В Сковородинском районе самосвал вылетел с дороги. Водитель погиб на месте.

С 1 августа в Приамурье откроют кафе, рестораны и кинотеатры

Губернатор Василий Орлов, во время прямого эфира в Инстаграм-аккаунте, рассказал подписчикам о снятии ряда ограничений. Так, с 1 августа заработают кафе и кинотеатры.

Василий Орлов: «Детсады Приамурья начнут работать в полную силу с 1 августа»

О работе детских садов без ограничений объявил губернатор Василий Орлов во время прямого эфира в своём Инстаграм-аккаунте.

Приамурье в конце недели накроет мощный циклон

По сообщению амурского Гидрометцентра, с 30 июля по 4 августа Амурскую область накроет обширный юго-западный циклон.

Просмотров всего: 5

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


В России и мире 1

В Москве врачи и учителя зарабатывают на 50% больше, чем в регионах
В России и мире

Тридцатипроцентный спирт убивает до миллиона частиц covid за 30 секунд
В России и мире 1

О новостях Роскосмоса теперь можно узнать в специальном мобильном приложении
В России и мире

Forbes зафиксировал спрос граждан России на покупку «золотых паспортов»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь