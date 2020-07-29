Василий Орлов: «Мы должны обеспечить наши производства местными кадрами»

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В правительстве Амурской области состоялась рабочая встреча по взаимодействию с агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. На совещании присутствовали губернатор Амурской области Василий Орлов, руководитель управления занятости Елена Дуленова, заместитель председателя Правительства и министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Одним из вопросов рабочей встречи стало кадровое обеспечение Амурской области. Елена Дуленова отметила, что на настоящее время существует порядка 54 тысяч вакансий.

– Наибольшая потребность отмечена в строительной сфере - 43925 единиц. В эту численность входят вакансии для строительства объектов АГПЗ – 38800 единиц. На втором месте по потребности в трудовых ресурсах отмечена сфера «Торговля оптовая и розничная» - заявлено более 2 тысяч вакансий. Далее следуют организации направления «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Заявлено в центры занятости населения 937 вакансий. Организациями сферы «Добыча полезных ископаемых» заявлено 671 вакансия, – отметила руководитель управления занятости Амурской области.



Если говорить про конкретные профессии, то в строительной сфере больше всего востребованы монтажники технологических трубопроводов, сварщики, арматурщики и бетонщики; в сфере оптовой и розничной торговли – торговые агенты и продавцы; в сельском и лесном хозяйстве – механизаторы, трактористы и лесорубы; в сфере добычи полезных ископаемых - машинисты экскаваторов и бульдозеров.



По количеству вакансий в области стали два города Свободный (39843) и Благовещенск (8243).



Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева в своём докладе подчеркнула рост доли выпускников колледжей, занятых в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи. Для удовлетворения всех потребностей работодатели в этих сферах необходима заинтересованность самих компаний.



– Значительная часть предпринимателей оценивает ситуацию с доступностью трудовых ресурсов достаточно невысоко. В связи с этим ключевая задача – повышение удовлетворенности бизнеса. Образовательные организации области готовы удовлетворить потребность в строительной, аграрной и торговой сферах. Однако, чтобы указанные отрасли были обеспечены работниками полностью, необходима заинтересованность самих работодателей. По согласованию с отраслевыми министерствами и объединениями работодателей в колледжах возможно увеличение мест для приема студентов по дефицитным профессиям и специальностям. Кроме того, на базе колледжей возможно осуществить профобучение лиц, стоящих на учете в центре занятости, – заявила Светлана Яковлева.



Для решения кадрового вопроса будет создан проектный офис по развитию инициатив АСИ «Молодые профессионалы». Он будет работать на базе Амурского областного института развития образования под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова. В данный момент определяются координаторы и представители рабочих групп, которые будут заниматься поставленными задачами.



Другим вопросом, затронутым на рабочей встрече, стала перспектива попадания амурских колледжей в ТОП-100 лучших образовательных организаций движения WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы». Василий Орлов поручил Министерству образования и науки Амурской области определить образовательные организации, которые могли бы претендовать на представление в данном рейтинге. На настоящее время расматриваются 5 учреждений.



– Та ситуация, которая возникла в связи с распространением коронавируса, показала всю уязвимость нашей системы подготовки кадров. Для нивелирования этой проблемы нам необходимо решить две задачи. Первая – создать такую образовательную базу, которая будет соответствовать потребностям современных работодателей. Вторая задача – поднять у школьников интерес учиться в колледжах и вузах по востребованным направлениям подготовки, чтобы после выпуска они шли работать по специальности. Поручаю всем отраслевым министерствам проработать эти вопросы. Мы должны обеспечить наши производства местными кадрами, – заявил Василий Орлов.