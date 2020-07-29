Астрологический прогноз на 29 июля: у Львов благоприятный день для начала нового дела, а Весам нужно не терять самообладание

Восход Солнца: 04:54

Заход Солнца: 20:18

Солнце в Льве.

Овен. Звёзды призывают обратить внимание на ваше окружение и вычислить человека, который манипулирует вами. Действия окружающих вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер. События внешней жизни потребуют от вас бесстрашия, настойчивости.

Телец. Звезды предостерегают от активности в коммерческой деятельности — вероятны финансовые потери. Поспешность и рассеянность при обращении в правительственные, общественные организации или к начальству может привести к негативным результатам. Будьте внимательны при работе с документами. Во второй половине дня вероятны недоразумения с окружающими вас людьми, например, с коллегами по работе или соседями по дому. День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От вас будет зависеть, расстанетесь ли вы или переживете эти трудности вместе. Личная жизнь может резко пойти на спад, и вам следует подумать, как остановить этот процесс. Возможно, вам стоит смирить свою гордыню и пойти на уступки любимому человеку.

Близнецы. Один из дней обольщения, разгула нечистой силы, духовного дурмана. Не исключено, что этот день принесет много тревог и волнений в личной жизни. Звезды предостерегают от нежелания думать о завтрашнем дне и стремления к революционным преобразованиям. Не следует ломать сложившиеся контакты в угоду сиюминутным прихотям. Ваши отношения с партнером могут зайти в тупик. Вероятно, и в сексуальной сфере вас подстерегают разочарования. Надежды скорее всего не сбудутся, но если вы сконцентрируетесь на неудаче, то рискуете впасть в депрессию вплоть до желания свести счеты с жизнью. Переключитесь на положительные эмоции. Не гонитесь за высокими одноразовыми прибылями, лучше подумайте об увеличении своего постоянного дохода. Но не слишком прислушивайтесь к чужим идеям, больше доверяйте себе.

Рак. Успех вам гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. Не исключены семейные проблемы, связанные с недвижимой собственностью или наследством. Не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию. Если друг или коллега сегодня выскажется в вашу сторону негативно, не обижайтесь, рвите связи.

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Лев. День благоприятный для начала нового дела. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой и одобрением влиятельных особ. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Переговоры с партнерами обещают успешный результат. Можно на время не вспоминать про ссоры, взаимное непонимание, размолвки. Возможно, вы осуществите те мечты, которые в последнее время не покидали вас. Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Львов. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. В личной жизни женщин-Львов предвидится приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы, однако не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

Дева. Терпение, выдержка и трудолюбие позволят получить, помощь начальства, покровителя или партнера по бизнесу. Смело беритесь за любое дело — вероятность успеха очень велика. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что во второй половине дня вы сможете решить проблемы личной жизни. Остерегайтесь новых контактов с лицами противоположного пола. Чем раньше вы определитесь с целями и приоритетами, тем удачнее и плодотворнее пройдет этот день. Нет ничего хуже, чем кидаться от одного к другому, пытаться найти ответы сразу на все возникающие вопросы.

Весы. Постарайтесь не терять самообладание, даже если спорить приходится с людьми, интеллектуальный уровень которых значительно ниже вашего. Сейчас идет замечательное время для борьбы с вредными привычками (если они у вас есть). Старайтесь уделять здоровью больше внимания.

Скорпион. Постарайтесь сегодня вести себя сдержанно, если станете инициатором ссоры, сами пожалеете о сказанных словах. Удачный день во всех отношениях. Это самый подходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Осмотрительность и здравый смысл помогут вам обойти подводные рифы, но только не пускайтесь в явные авантюры. Сны обычно исполняются. Бездна, пропасть, овраг во сне — неприятность от женщины.

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Стрелец. День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил,интеллекта и капитала. Благоприятны новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Духовно развитые люди способны на пророчество. Романтические или семейные отношения потребуют от вас ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтно и для влюбленных, и для супругов.

Козерог. Тяжелый день, несущий обманы, иллюзии, надежды, которым не суждено сбыться. Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий, вечеринок, встреч с друзьями. Если вы любитель спокойных мероприятий, то лучше проводите вечер с семьей, детьми. Вы можете ощутить себя слишком взволнованным, когда дело дойдет до кропотливой работы.

Водолей. Водолей ощутит невероятный творческий подъем. Вы горы могли бы свернуть, если бы…Не финансовые проблемы, которые нужно решать быстро и четко. День несет двойственную характеристику. В первой половине дня любые дела потребуют минимума усилий, однако и выгода от них будет незначительной. Успешным окажется сотрудничество с деловыми партнерами, встречи, личные свидания. Вторая половина дня пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Взаимопонимание с партнерами будет затруднено. Обратите внимание на недвижимое имущество — вероятны пожар или ограбление, в лучшем случае бытовые проблемы.

Рыбы. Вам в этот день категорически запрещено перенапрягаться, делайте ровно то, что от вас хотят, без лишних инициатив. День связан с убытками, потерями. Финансовое положение несколько ухудшится по не зависящим от вас причинам. В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Не берите в долг, а перейдите на режим экономии. Для этого дня характерны любовные разочарования.

Астролог: Вальдемар Небоходцев