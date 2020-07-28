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28июля
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сегодня, 23:23 0

В Петербурге столкнулись два поезда

В Петербурге столкнулись два поезда
Фото: sanktpeterburg.bezformata.com

В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга столкнулись два товарных поезда. Составы были пустыми, ввиду чего произошло опрокидывание пустых вагонов. Железнодорожное полотно вышло из строя. Об этом сообщает «Комерсантъ».

Первыми о произошедшем сообщили очевидцы, которые поделились информацией в социальных сетях. Позже транспортная полиция разъяснила, что столкновение произошло между двумя электровозами, которые сошли с рельсов вместе с пустым вагоном. Рельсы соседних путей оказались вывернуты из насыпи, а сцепка одного из электровозов разорвалась в результате наезда на столб. Помех для движения пассажирских поездов создано не было, так как данная железная дорога предназначена для грузовых поездов.

В результате столкновения пострадал машинист одного из поездов. Мужчина был госпитализирован в НИИ имени Дженелидзе. Причины касательного столкновения электровозов пока не ясны, в настоящее время на месте аварии работают восстановительные поезда Октябрьской железной дороги. Вполне вероятно, что перевод путевых стрелок не был осуществлен в установленное время.

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#происшествия #транспорт

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