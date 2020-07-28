В Петербурге столкнулись два поезда

Первыми о произошедшем сообщили очевидцы, которые поделились информацией в социальных сетях. Позже транспортная полиция разъяснила, что столкновение произошло между двумя электровозами, которые сошли с рельсов вместе с пустым вагоном. Рельсы соседних путей оказались вывернуты из насыпи, а сцепка одного из электровозов разорвалась в результате наезда на столб. Помех для движения пассажирских поездов создано не было, так как данная железная дорога предназначена для грузовых поездов.

В результате столкновения пострадал машинист одного из поездов. Мужчина был госпитализирован в НИИ имени Дженелидзе. Причины касательного столкновения электровозов пока не ясны, в настоящее время на месте аварии работают восстановительные поезда Октябрьской железной дороги. Вполне вероятно, что перевод путевых стрелок не был осуществлен в установленное время.