Минфин ограничит действия коллекторов

Решение было принято законопроектной комиссией кабинета министров. Согласно новым правилам, коллекторские агентства больше не смогут беспокоить соседей, друзей или родственников недобросовестного плательщика. Такое предложение направлено на защиту прав граждан, личное пространство которых ранее ущемлялось.

После вступления в силу закона о нормативах телефонных переговоров между коллекторами и должниками, а также о запрете каких-либо агрессивных действий со стороны коллекторов, последние нашли новый способ воздействия на должников.

Теперь взыскатели терроризируют ближайшее окружение задолжавшего гражданина, распространяя информацию о задолженности с целью психологического воздействия на должника. Органы власти намерены пресечь подобное поведение. Внесение поправок ограничит действия коллекторов, которые будут вынуждены вести переговоры только с должниками. При положительном решении, закон вступит в силу уже в декабре этого года.