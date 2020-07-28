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28июля
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сегодня, 19:27 0

В Благовещенске кричащую девочку сняли с пятого этажа

В Благовещенске кричащую девочку сняли с пятого этажа
Фото: фото очевидцев

Сегодня рано утром в Благовещенске пожарные сняли с пятого этажа маленькую девочку. Как сообщили очевидцы, ребёнок стоял в проёме окна дома 153 по улице имени 50 лет Октября и громко кричал.

— Сегодня в 6:00 нас разбудила девочка 5-6 лет, которая звала кого-то. Она стояла в оконном проёме на пятом этаже без одежды! Я вызвал МЧС, — рассказал благовещенец.

Как сообщили в ГУ МЧС по Амурской области, сообщение поступило в 6:09. На место прибыли пожарные и спасатели областного ПСО. С помощью пожарной лестницы девочку удалось благополучно снять. Ребёнка забрала старшая сестра.

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#дети #МЧС #происшествия

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