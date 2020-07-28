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28июля
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сегодня, 18:12 0

МИД ответил претензиям ВМС США

МИД ответил претензиям ВМС США
Фото: glas.ru

Претензии командующего ВМС США Джеймса Фогго оказались беспочвенными. Об этом сообщает «РИА Новости».

В поле зрения американских военных попал новый российский ледокол «Иван Папанин». Причиной недовольства стало вооружение ледокола, которое командующий ВМС США назвал неподобающим. Дело в том, что новый ледокол может нести на своем борту крылатые ракеты класса «Калибр». Именно этот факт вызвал негодование американского командующего. Джеймс Фогго подчеркнул, что «калибр» не является оборонительным оружием.

Российская сторона ответила, что ледокол «Иван Папанин» является в большей мере военным судном, с возможностью прохождения северных широт. Новый ледокол – это многофункциональное патрульное судно, которое способно размещать на своем борту ракеты класса «Уран» и «Калибр». Особое внимание было уделено тому факту, что данное вооружение соответствует международным договоренностям, и планируется к использованию только в особый период. Военные суда подобного типа необходимы для усиления корабельной группировки Северного флота, и отвечают всем международным требованиям.

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#военные #российская власть #США

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