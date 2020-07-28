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28июля
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сегодня, 18:03 0

В Приамурье выявлено 28 новых заражений COVID-19

В Приамурье выявлено 28 новых заражений COVID-19
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 660 случаев COVID-2019, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Благовещенске выявлено 13 новых случаев, в Свободном и Тамбовском районе — четыре, в Тынде и Свободненском районе — три, в Благовещенском районе — 1.

1 544 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 054 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 013 человек.

В 30 % случаев заражение происходит в семье и близком окружении. Возросло число случаев инфицирования при посещении торговых центров и в поездках общественным транспортом – 30 %, по месту работы – 25 %, в 13 % заражение происходит в медицинских организациях и в 2 % — источник не установлен.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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