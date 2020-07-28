В Приамурье руководитель предприятия ФСИН осуждён за растрату

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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступления с использованием служебного положения, сообщвает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Установлено, что в феврале 2014 года мужчина, являясь директором предприятия «Амурское» Федеральной службы исполнения наказания, перевёл 35 миллионов рублей на банковский счет другой организации. Преступление выявили сотрудники амурского управления ФСБ.

Суд учёл все обстоятельства уголовного дела и назначил виновному наказание в виде трёх лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, в счёт возмещения ущерба ему предстоит вернуть 15,5 миллионов рублей в казну федерального ведомства.