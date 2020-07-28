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28июля
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сегодня, 17:40 0

В Благовещенске запретят остановку транспорта на улице Богдана Хмельницкого

В Благовещенске запретят остановку транспорта на улице Богдана Хмельницкого
Фото: strahovka-online.su

С 20 августа в областном центре вводится запрет на остановку транспортных средств по четной стороне улицы Богдана Хмельницкого от здания № 42 до улицы Амурской и в районе автобусной остановки по улице Горького в районе дома № 154.

Как сообщает городская администрация, на участках поставят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Решение о запрете приняла городская комиссия для обеспечения безопасности движения.

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#транспорт

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