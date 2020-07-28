Сергей Шнуров снимет фильм о митингах в Хабаровске

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Шнуров уже опубликовал стихотворение по этому поводу на своей странице в Instagram. В своем произведении он призвал выслушать протестующих.

Напомним, что в Хабаровском крае с 11 июля проходят несогласованные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, который был отправлен в отставку президентом РФ в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.