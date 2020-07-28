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28июля
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сегодня, 17:27 3

Сергей Шнуров снимет фильм о митингах в Хабаровске

Сергей Шнуров снимет фильм о митингах в Хабаровске
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Музыкант, поэт и общественный деятель Сергей Шнуров побывал в Хабаровске. Возглавляемый им телеканал RTVI готовит документальный фильм о проходящих митингах в поддержку Сергея Фургала, сообщает «Интерфакс».

Шнуров уже опубликовал стихотворение по этому поводу на своей странице в Instagram. В своем произведении он призвал выслушать протестующих.

Напомним, что в Хабаровском крае с 11 июля проходят несогласованные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, который был отправлен в отставку президентом РФ в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    12 минут назад

    Все хотят хайпануть на беде Хабаровска.

  • full

    full
    9 минут назад

    В Хабаровске беда?

  • Apriori

    Apriori
    1 минута назад

    Потянулись клоуны в Хабаровск...

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