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28июля
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сегодня, 17:20 0

Министерство финансов предложило отдать конфискованные деньги ПФР

Министерство финансов предложило отдать конфискованные деньги ПФР
Фото: regnum.ru

Минфин выступил с предложением переводить конфискованные средства в Пенсионный Фонд России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Денежные средства граждан, не сумевших подтвердить законность их получения, будут направлены на нужды Пенсионного Фонда. Проект внесен на рассмотрение, и, при положительном решении, нововведения вступят в силу уже в декабре этого года. Нижняя палата парламента положительно отнеслась к предложенным изменениям и выразила готовность поддержать проект. Представители Пенсионного Фонда пока не комментируют данное предложение.

Помимо прочего, было предложено конфисковывать выведенную из России незаконным путем валюту. На данный момент закон предусматривает только конфискацию алкогольной и денежной контрабанды, но не учитывает незаконный вывод денежных средств. Внесение поправок даст возможность изымать денежные средства в случае невозврата валютной выручки или переводов нерезидентам РФ, если такой вывод средств используется путем предоставления подложных документов.

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#пенсии #российская власть #финансы

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