Из-за коронавируса в Хинганский заповедник не привезли птенцов журавлей

В этом году из-за пандемии птенцов журавлей в Хинганском заповеднике выращивать не будут. Коронавирус помешал доставить в инкубатор Архары яйца из зоопарка Брно в Чехии. Однако работникам заповедника удалось получить одного птенчика прямо перед закрытием границы с Чехией.

​«Ночами не спала, волновалась за малышей»

Станция реинтродукции редких видов птиц была создана при Хинганском государственном заповеднике в 1988 году. Главная её задача - выпустить в дикую природу как можно больше журавлей. Сейчас на всю Амурскую область японских журавлей не более полутора тысяч. В этом году на станции живут 11 пернатых, а в обычные годы 20 – 25.



По программе «Сохранение журавлей Евразии» в заповедник привозят оплодотворенные яйца японских и даурских журавлей. Их получают из Окского заповедника и из зоопарков Чехии совершенно бесплатно. Чешские коллеги собирают яйца из зоопарков Оломоуц, Хомутов и Брно. Они приходят в мае и до вылупления находятся в инкубаторе в Архаре. Скорлупа яиц имеет необычный оливковый цвет с коричневыми пятнышками.



— От кладки до вылупления птенчика проходит 33 дня. Не важно, на каком сроке мы его получили, до появления на свет они находятся под пристальным присмотром. Рождаются пушистики с ладошку весом 170 грамм, для них есть специальные грелки и лампочки. В недельном возрасте мы привозим птенцов на станцию и растим на природе. Сначала в коробочках в отдельном вольере, потом выпускаем пастись на лужайке целый день, - рассказала ведущий зооинженер станции реинтродукции редких видов птиц Наталья Кузнецова.



Зоотехникам очень важно не только выходить птиц, но и следить, чтобы они не болели. Самая страшная болезнь у птенчиков – аспергиллез. Это грибковое заболевание, которое поражает лёгкие. В 1995 году была вспышка аспергиллеза, с тех пор всем птенцам проводят профилактику.



Другой зооинженер станции реинтродукции Николай Балан рассказал о трудностях работы с больными:



— Пришлось держать бедных птенчиков постоянно на руках, потому что, лёжа на подушке они задыхались.

Семья — дело сложное. Всё как у людей!



Взрослые журавли обычно делают две кладки яиц в год. В прошлые годы первую кладку зоотехники забирали и выращивали в инкубаторе, а вторую птицы растили сами. В этом году ручных птенцов выращивать не стали так как своих слишком мало, а новые яйца в заповедник не пришли из-за пандемии. Нужно сохранять баланс – птенцов должно быть больше, чем людей на станции. Поэтому здесь работают по двое, а экскурсии – строго запрещены. Иначе птицы привыкнут к людям и не смогут улететь через год или будут выходить в деревни и просить пищу и портить огороды.



— Однажды, наш сотрудник – Владимир — посадил на территории кордона несколько кустов картошки. А птенцы нашли это место, вытащили клубни, отнесли в озеро, прополоскали там и начали долбить их клювами. Для них это было развлечение на целый день, хотя они её не съели, а только испортили, — поделилась Наталья Кузнецова.



В этом году на станции реинтродукции живут три пары журавлей с птенцами в вольерах. Обычно на станции птицы гуляют свободно, но если сейчас одновременно выпустить родителей, то будет драка за территорию. Поэтому выпускают семьи по очереди — каждая гуляет пару часов и возвращается обратно.



— Пары мы составляем сами в трёхлетнем возрасте. Конечно, они могут и не сойтись. Здесь всё как у людей! Бывает даже выпускаем пару из питомника, а в дикой природе каждый из них находит себе другого партнёра и создаёт новую семью, — рассказывает работница заповедника.



Раненые птицы не смогут выжить в дикой природе. У некоторых сломан клюв или повреждено крыло. Для таких журавлей подбирают пару – здорового самца или самку. Новую семью оставляют жить в заповеднике — они приносят потомство.



— Раненные журавли попадают на станцию по-разному: кого-то спасли и принесли люди, кто-то выпал из гнезда. А бывает даже спасаем яйца из пожара. Если начинается лесной пожар, то взрослые журавли улетают и оставляют яйца в гнезде. Тогда на вертолёте подлетают спасатели и забирают яйца, а потом передают нам, - с гордостью говорит Наталья.



Сначала на станции жили только спасённые птицы. Выращивать птенцов ручным способом стали только с 1993 года. Вплоть до этого года яйца стабильно получали почти каждый год. По словам Натальи, за весь период — это второй перерыв. Первый был в середине 2000-х – были закрыты границы.



Когда годовалых журавлей выпускают, они должны прибиться к стае журавлей. Тогда вместе с ней выращенные птицы улетают на юг: в Китай или Корею. Научные сотрудники заповедника в прошлом году посетили места пребывания журавлей в Китае. По их словам, птиц там охраняют даже строже, чем в России.



— Однажды наши коллеги из зоопарка Брно передали нам три маячка. Мы надели их на наших птиц и выпустили на свободу. Так мы смогли отследить маршрут их зимовки: они улетели в Китай Порт-Артур. А одна из самок даже вернулась с партнёром. Они построили здесь гнездо и сейчас у них уже появилось потомство, - улыбается Наталья Кузнецова.



У работников даже есть видео их гнезда с квадрокоптера. Наполовину дикие птицы, выращенные человеком, имеют преимущество, потому что не боятся людей. Если бы самка была дикой, то испугалась и улетела бы от квадрокоптера, бросив яйца. А эта птица не побоялась и стала защищать детей.

Операция: перевезти хрупкие яйца и не разбить



— Обычно яйца путешествуют до нас в специальных боксах, где поддерживается тепло. Но в прошлом году мы не успели оформить документы и транспортировать уже пришлось взрослых птиц, а не яйца. В этом случае их перевозят в клетках на автотранспорте и на самолёте. Путешествие занимает три-четыре дня. Мы просто чудом успели получить птенцов второго марта, а 11 граница с Чехией закрылась, - радуется зооинженер.



Перед заповедником находится озеро Клёшенское. Раньше его называли Клещенское из-за огромного количества клещей. Чтобы добраться до станции нужно его переплыть. С апреля по октябрь на территории заповедника находится два человека из шести работников, а в остальное время по одному. Дежурят по неделе с пятницы по пятницу. На зимовку птиц перевозят в Архару: заматывают пленкой крылья и лапки, потом кладут в сумки-переноски. Так как японские журавли очень чувствительные к перегревам, то перед путешествием на большую землю их туловище окунают в озеро прямо с сумкой.



— Ни у кого нет ответа как правильно выращивать птиц - всё приходит с опытом. Вольеры без искусственной тени будут реконструировать с помощью «РусГидро». Их нужно сделать более продуваемыми и комфортными к обитанию журавлей, — рассказал пресс-секретарь компании «РусГидро» Ярослав Коршунов.



За счёт компании «РусГидро» в заповеднике установили солнечные батареи. От их электроэнергии на кордоне работает холодильник для хранения продуктов, свет, насос для воды и даже новый мотор на лодке. Раньше для переправы через Клёшинское озеро использовали бензиновый двигатель, но от него отказались — загрязняет атмосферу и слишком шумный, пугает журавлей в заповеднике.



В среднем за сезон на станции выращивают шесть-семь журавликов. Четыре из них работники получают из зоопарков и выращивают ручным способом с помощью инкубатора. Самое большое количество птенцов за сезон — 13 журавлей. Каждого птенца сначала кормят пинцетом каждый час яйцами, творогом и рыбой. Когда он взрослеет, то добавляют пшеницу, овсянку, лук, морковь и картофель варёные. Салат из этих ингредиентов называют мешанка. Его специально ставят в тень, чтобы еда не портилась. Потом родители учат птенцов добывать пищу самостоятельно: корешки, червячки и насекомые.



— Если птенец не хочет кушать, то приходится за ним побегать, а иногда ещё и поить приходится. Маленьких ручных журавликов даже сами учим летать: разбегаешься на полянке побыстрее и машешь руками. Они понимают и повторяют, - рассказывает работница заповедника.



Каждому новому птенцу придумывают имя: японским журавлям достаются имена рек Амурской области, а вот даурских журавлей зовут в честь героев древней Греции. Ещё у каждого есть идентификационный номер на лапке, белое кольцо – российская метка. Птенчики сначала имеют коричневый окрас, а затем постепенно превращаются в белых с красными «шапочками». И после года совсем становятся гордыми белоснежными журавлями с черными перьями. Эти перья они скидывают в отличие от других птиц не по одному, а сразу все. Обычно «линька» происходит раз в два года и выпадает на июнь. В это время птицы совсем не могут летать.

Осторожно, острый клюв!



Журавли красивые, но опасные птицы, удар клюва может пробить кости черепа. Поэтому выращивают только самых маленьких журавлят. А вот взрослым птицам не страшен никто. Поэтому рядом с каждым вольером стоит рогатулина — палка с двумя зубцами для защиты от журавлей в период созревания. Работники заповедника говорят, что у каждого из них есть хотя бы один шрам от встречи в пернатыми.



— Однажды в дикой природе журавль волку пробил клювом броню, а вытащить не смог, так оба и скончались. А лобовую броню волка не каждая пуля возьмёт! – рассказывает Николай Балан.



Работники заповедника держат ухо востро даже ночью. Зооинженер Николай рассказал, что на птиц может напасть любой зверь: кабан, тигр, волк или даже медведь. За 30 лет работы он уже научился различать крики птиц и знает, какой звук они издают, когда подходит хищник. Говорит, что птицы шаркают по сетке вольера, когда рядом опасность. Тогда сразу нужно выбегать из домика и пугать зверя: шуметь, светить фонариком, чтобы он ушёл.



— Ночью осенью услышал что-то тихонечко, вышел проверить. Только выпал ранний снег, иду с фонариком и напал на волчьи следы. Пошёл по ним и вернулся к своим следам. Если волк не захочет, то его и не увидишь, как будто испарился! – рассказывает Николай. А однажды вышел вечером из бани, слышу кто-то лает из леса. А я лаять в ответ начал — стоим, перегавкиваемся. Ну я перестал. А когда в Архару вернулся узнал, что это так волки из деревни собак выманивают, чтобы съесть. А вот медведи, когда приходят – глаза прячут. Если посвятить ночью фонариком на зверя, а глаза не засветятся, значит пришел медведь.



Техник заповедника Лилия Третьякова работает на станции уже четвёртый год.



— Как моя смена так енот повадится! Делают подкопы в вольеры, приходится их отгонять. Ещё лиса приходила, — говорит Лилия. — Птицы принимают не всех. Когда я только начала работать в заповеднике, то боялась из-за этого, но всё обошлось. Ещё одним забавным открытием для меня оказалось купание птенцов: они заваливаются на спину и дрыгают лапками в воздухе! Я первый раз испугалась, думала, что они тонут.



Женщина рассказала историю о прибившейся цапле. У неё был больной глаз, и работники начали за ней ухаживать. А когда цапля вылечилась, за ней прилетели ещё две другие цапли. Они около пяти минут кружили над заповедником. Но только выздоровевшая цапля громко кричала – прощалась.



Даже место здесь уникальное, однажды Николай убирался вокруг кордона и нашёл несколько интересных предметов быта древних людей. Он передал их в Амгу, там рассказали, что тысячу лет тому назад на территории заповедника жили Чжурчжени и Маньчжуры – рыбаки. А в 1989 году зооинженер нашёл каменный скол, оказалось, что он ещё со времён каменного века. На раскопки сюда приезжали исследователи из Кореи и Новосибирска. Они оставили часть находок местному визит центру. Там представлены наконечники стрел живших здесь древних людей, осколки глиняной посуды, а также камень, на котором есть опечатки растений, ему уже около 60 миллионов лет. Здесь есть ульи шмелей и пчёл, скелеты найденных животных, заспиртованные змеи и лягушки, а также коробочки лотоса, в которых хранятся орешки - его семена.





Сироты помогают растить сирот



Ярослав Коршунов рассказал об акции «Растём вместе»



— Журавлики, которые вылупляются по программе реинтродукции, являются, по сути, сиротами. У нас есть детские учреждения в Архаринском и Бурейском районе. Мы подумали: «Почему бы не привлечь детей из детских домов Амурской области, чтобы они помогали сотрудникам заповедника растить журавликов?». Так и появилась идея сделать акцию «Растём вместе» в рамках программы сотрудничества компании «РусГидро» и Хинганского заповедника — «Мой журавлик», — рассказал Ярослав Коршунов.



Весной подростки от 12 до 17 лет помогали готовить вольеры к сезону. А уже летом – приезжали каждый день в заповедник из Архары, учились ухаживать за птенцами и проводили время на свежем воздухе. Было четыре недельные смены по четыре ребенка – больше нельзя, чтобы птицы не начали привыкать к детям. Акция просуществовала 10 лет и в прошлом году её торжественно закрыли. Также на озеро привозили детей, которые занимаются наукой. Они специально хотели попасть сюда и участвовали в конкурсах заповедника. Для них также организовали недельные смены.



— Ещё были смены для детей из школы №1 Архары, которые проводили серьёзные научные исследования состояния озёр. Эхолотом измерили все глубины озера и составили подробную карту каждого дна. А сейчас прогнозируют, что будет с озёрами дальше: зарастут или нет, качество воды и другие характеристики. Работу провели в два этапа в 2018 и 2019 годах. Свою научную работу они выставили на конкурсе проектов имени Вернадского в Москве и заняли первое место по России, — поделился пресс-секретарь «РусГидро».



— Я очень скучаю по детям. Своими интересными вопросами просто ставят в тупик, - смеётся Николай.





Лотосы: жизнь или смерть



Рядом с Клёшинским озером есть озеро Долгое – самое длинное озеро в Амурской области, его длина - 18 километров. На нём есть полностью оборудованные домики и столовая. Там устраивают полноценные смены для школы интерната. Но понаблюдать за лотосами Комарова, рассветами и закатами может любой желающий. До наводнения 2013 года лотосов здесь было не так много. Но так как оба озера — это протоки Буреи, то во время подъёма воды семена цветка размыло по всему водоёму. Теперь на нём цветёт очень много нежно-розовых бутонов. Однако, каждый год лотосы разрастаются всё больше и покрывают озеро илом вглубь по сантиметру в сезон. Это может плохо сказаться на экосистему, так как заполонившие озеро листья могут снизить количество кислорода в водоёме и снизить течение.



Хинганский заповедник – уникальное место с богатой историей. Здесь сохранилась дикая природа в своём первозданном виде. А работники заказника каждый год выполняют важную миссию – увеличение популяции краснокнижных птиц. Говорят, что первые годы очень грустно отпускать родных птенцов. Но со временем приходит осознание, что делать это очень важно- они должны стать самостоятельными взрослыми птицами.

Екатерина Безсонова.