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28июля
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сегодня, 16:31 0

Ограниченный тираж открыток с космодромом Восточный появился в продаже

Ограниченный тираж открыток с космодромом Восточный появился в продаже
Фото: пресс-служба УФПС Амурской области

Почтовые открытки с надписью: «С наилучшими пожеланиями из Приамурья», выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Памятные карточки можно отправить в любую часть страны без дополнительных затрат на марки. Коллекционная открытка уже имеет специальный литер В, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.

Новая открытка продолжила тему представления Амурской области как космического региона. Ко Дню России были выпущены памятные почтовые марки «Россия – космическая держава». На церемонии памятного гашения марок Василий Орлов и директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко лично поставили оттиск официального почтового штемпеля с надписью: «Циолковский».

Космические карточки с космодромом Восточный есть в коллекции Московского музея космонавтики. В честь запуска ракеты в июле 2019 года была выпущена лимитированная серия открыток «Покоряй космос с нами!». Часть открыток была отправлена известным российским космонавтам.

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