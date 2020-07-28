Ограниченный тираж открыток с космодромом Восточный появился в продаже

Фото: пресс-служба УФПС Амурской области

Почтовые открытки с надписью: «С наилучшими пожеланиями из Приамурья», выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Памятные карточки можно отправить в любую часть страны без дополнительных затрат на марки. Коллекционная открытка уже имеет специальный литер В, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.



Новая открытка продолжила тему представления Амурской области как космического региона. Ко Дню России были выпущены памятные почтовые марки «Россия – космическая держава». На церемонии памятного гашения марок Василий Орлов и директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко лично поставили оттиск официального почтового штемпеля с надписью: «Циолковский». Космические карточки с космодромом Восточный есть в коллекции Московского музея космонавтики. В честь запуска ракеты в июле 2019 года была выпущена лимитированная серия открыток «Покоряй космос с нами!». Часть открыток была отправлена известным российским космонавтам.

Просмотров всего: 38

#космос

распечатать

Mr. Mustard