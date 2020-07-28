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28июля
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Россиян предупредили о надвигающейся геомагнитной буре

Россиян предупредили о надвигающейся геомагнитной буре
Фото: pixabay.com

28 и 29 июля на Землю может обрушиться опасная геомагнитная буря. Она может стать причиной неполадок в работе электронных устройств и средств связи.

О надвигающейся буре говорится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ Сергея Диденко, который опубликован на сайте учреждения.

Очень мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации. Диденко попросил учесть эту информацию при развертывании станций и узлов связи на выездных мероприятиях, сообщает ТАСС.

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#здоровье

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