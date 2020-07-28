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28июля
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сегодня, 16:02 0

У благовещенской поликлиники №1 появилась фотозона

У благовещенской поликлиники №1 появилась фотозона
Фото: пресс-служба регионального правительства

Семь сортов популярных цветов сотрудники медучреждения областного центра высадили 10 июня. Созданию "цветочного дворика" не помешали и идущие на ул. Калинина дорожные работы.

Более тысячи кустов петунии разрослись, и теперь до конца лета прилегающей территории поликлиники обеспечен цветущий вид.

– Нашим пациентам нравится ухоженная территория. Цветы всегда создают особую приятную атмосферу, хорошее настроение, что, в свою очередь, благотворно влияет на самочувствие. Кроме того, мы стараемся сделать так, чтобы наш «цветочный дворик» удачно вписывался в городской ландшафт, – рассказала главный врач поликлиники Наталья Сапко.

На улице Калинина, где расположена поликлиника, с весны ведутся дорожные работы. Но это не помешало коллективу учреждения и в нынешнем сезоне продолжить многолетнюю традицию.

Каждое лето здесь высаживают более тысячи цветов. На территории перед входом в учреждение несколько лет назад были разбиты клумбы и цветники. Появились подвесные кашпо и декоративные стойки-бабочки, на фоне которых часто фотографируются жители областной столицы.

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#здоровье #отдых

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