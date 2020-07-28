Волонтёры помогут амурскому биолого-туристическому центру навести порядок

Фото: instagram.com/biotur28

Амурский биолого-туристический центр просит всех, кто любит животных, помочь навести порядок в «живом уголке». После ремонта, дезинфекции и побелки самого здания требуется привести в порядок домики теплолюбивых животных. На данный момент еноты, обезьяны, носухи, декоративные кролики и другие находятся в других помещениях центра.

Сейчас на весь фронт работы – только два человека, которым приходится не только ухаживать за животными, но и наводить порядок в помещении.

Сотрудники «юннатки» обращаются с просьбой к волонтерам, активистам и всем желающим помочь в наведении порядка.

— Нам нужно помыть и покрасить клетки питомцев, помыть окна и двери домиков. Краска, кисточки и тряпки есть, не хватает рабочих рук! — рассказывают сотрудники центра.

В субботу в центр отправится «трудовой десант» из добровольцев, которые в прошлые выходные навели порядок возле карьера. Активисты приглашают присоединиться к ним всех желающих.