Василий Орлов: «Митинги в Хабаровске не связаны с конкретной фамилией»

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ

Сегодня, 28 июля, губернатор Василий Орлов провел прямой эфир в Инстаграм-аккаунте, где ответил на вопросы подписчиков. Амурчан, в том числе, интересовало его отношение к ситуации с Сергеем Фургалом.

По словам главы Приамурья, хабаровчанам кажется, что арест Фургала – некий инструмент политической борьбы. Сейчас нужно дождаться официальных результатов следствия, посмотреть какие будут аргументы, а конечную точку в деле поставить суд.

– С Сергеем Ивановичем я знаком лично, у нас сложились достаточно хорошие рабочие отношения. Он был задержан по достаточно тяжелому обвинению и, я уверен, что дыма без огня не бывает. Следствию нужно разобраться со всеми материалами, что у них на руках. Что касается митингов в Хабаровске, здесь они больше связаны не с фамилией губернатора, это целый «букет» недовольств людей. Они считают, что на их мнение наплевали (избрание губернатором того или иного кандидата), поэтому и возник такой общественный резонанс. Мне кажется, без диалога с людьми эту проблему не решить, поэтому нужно выстраивать отношения, – подчеркнул Василий Орлов.

Также губернатор отметил, что согласен с тем, чтобы такие громкие уголовные дела предавать огласке. Они должны максимально широко освещаться в прессе, тогда у людей не будет вопросов.