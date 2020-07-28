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28июля
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сегодня, 14:54 0

Амурские семьи с детьми-инвалидами получат по пять тысяч рублей до конца августа

Амурские семьи с детьми-инвалидами получат по пять тысяч рублей до конца августа
Фото: pixabay.com

Правительство Амурской области утвердило порядок предоставления единовременной выплаты семьям, имеющим детей-инвалидов. На неё министерством соцзащиты выделено 20 миллионов 930 тысяч рублей, выплату получат более четырех тысяч амурских семей.

Бюджет уже распределили по районам, и в августе территориальные управления социальной защиты населения в беззаявительном порядке начнут производить единовременную выплату. Средства будут выплачены до конца августа.

Единовременная выплата будет производится одному из родителей (опекунов, попечителей) ребёнка-инвалида, либо ребёнку-инвалиду, достигшему возраста 14 лет, в случае если пенсия перечисляется на счёт, открытый на имя ребёнка. Выплата не осуществляется на детей-инвалидов, находящихся на полном государственном обеспечении.

Деньги можно получить по месту вручения пенсии через отделения почтовой связи, либо на банковскую карту.

Единовременная выплата предоставляется однократно в размере 5 000 рублей на каждого ребенка-инвалида. Эти средства не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи при определении права на получение других мер социальной поддержки, сообщает министерство соцзащиты населения Амурской области.

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#дети #помощь #соцзащита

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