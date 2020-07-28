Промывка внутридомовых отопительных систем идёт в Белогорске

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Коммунальные службы Белогорска готовят объекты городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Активными темпами производится гидрохимическая промывка внутридомовых отопительных систем.

В управлении ЖКХ рассказали, что удаление накипно-коррозионных отложений уже полностью закончено в муниципальных детских садах и школах Белогорска, почти завершено в учреждениях культуры и продолжается в многоквартирных жилых домах.

— Промывка внутреннего трубопровода в многоквартирных домах — это ежегодное плановое мероприятие. От него зависит эффективность работы систем теплопотребления в зимний период, — рассказала специалист управления ЖКХ Инна Галстян. — Обслуживание коммуникаций направлено на избежание тепловых потерь. Ведь всем известно, что грязь, ржавчина и солевые отложения уменьшают срок службы систем отопления и увеличивают расход топлива.

Очистка систем отопления проводится с помощью моющего обезжиривающего средства, которое легко удаляет ржавчину и окисные пленки. Специалисты используют специальную установку. Перед промывочными работами необходимо тщательно обследовать все системы отопления, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.