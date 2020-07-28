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Белогорцы могут помочь собрать малообеспеченных детей в школу

Белогорцы могут помочь собрать малообеспеченных детей в школу
Фото: pixabay.com

Белогорским многодетным и малообеспеченным семьям помогут собрать детей в школу. Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения объявляет старт ежегодной акции «Собираемся в школу». Она пройдет с 1 августа по 31 августа.

– Цель акции – помочь малообеспеченным, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами собрать детей в школу, - отметила директор Белогорский КЦСОН Наталья Тарасенко. – Она проводится более 10 лет и всегда находит отклик и поддержку у предпринимателей, руководителей и неравнодушных граждан нашего города. Благодаря их помощи, дети вовремя приступают к занятиям в школе, а для первоклассников 1 сентября становится значимым и запоминающимся событием.

На учёте в Белогорском комплексном центре социального обслуживания населения состоят 399 семей, в них проживает 527 детей – школьников и 46 первоклассников. Белогорцы, желающие оказать посильную помощь в приобретении школьно-письменных, канцелярских принадлежностей и “наборов первоклассника” для детей из социально-незащищенных семей могут обратиться по адресу ул. Зеленая, 1К. г. (м/р Амурсельмаш), или по телефону 84164-5-70-63 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв 12:00 – 13:00. Проезд автобусом 21, 22, 108, остановка “Школа № 11”. Кроме этого, можно привозить одежду и обувь, портфели, как новые, так и б/у в хорошем состоянии, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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