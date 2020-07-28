В Белогорске началась активная фаза переоборудования светофорной инфраструктуры

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В Белогорске продолжается практическая реализация комплекса мероприятий по модернизации светофорных объектов, запланированных на расширенном совещании при главе Белогорска Станиславе Мелюкове.

– Сегодня, 28 июля, специалисты установили 20 опор у пешеходных переходов и перекрёстков для последующего оборудования светофорами Т1, – рассказал специалист управления ЖКХ Виталий Горбунцов. – Опоры установлены по ул. Кирова, 85, ул. Кирова, 205/2, ул. Кирова, 205/5, ул. Кирова, 93, на перекрестках Кирова-Матросская, ул. Красноармейская, ул. Кирова, 170. Всего городские перекрестки и пешеходные зоны, в том числе перекресток Чехова - 9 Мая, будут оборудованы сотней дорожных светофоров Т1. Также будут установлены 40 светофороров Т7 и 86 светофоров П1.

Ранее сообщалось, в рамках модернизации светофорного хозяйства по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова в городе будут также заменены кнопки вызова фазы для движения пешеходов в светофорах, установлены дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход», обустроены двадцать пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений мигающими светофорами Т7. В целях обеспечения безопасного передвижения граждан регулируемые пешеходные переходы будут оснащены металлическими ограждениями, ограничивающими движение пешеходов, и дополнительно освещены более мощными лампами. На приведение регуляторов дорожного движения в соответствие будет направлено более 13 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.