Жители благовещенской многоэтажки лишились телепередач из-за ремонта крыши

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В редакцию «Амур.инфо» обратились жильцы дома по улице Зейская, 113 в Благовещенске. По словам горожан, уже больше месяца в доме чинят крышу. Строители демонтировали все телевизионные антенны и оставили жильцов без любимых передач.



— Мы сидим без телевизора. Сорваны все антенны. Мы думали, ремонт займёт неделю-полторы, как это было в соседнем доме. Почему люди должны сидеть без телевизора? Мы все пожилые люди и лишних денег для установки антенн взамен сорванных за свой счёт у нас нет, — пожаловалась в редакцию жительница дома.



В фонде капитального ремонта Амурско области рассказали, что при капитальном ремонте многоквартирного жилого дома могут возникать неудобства.



— Необходимо понимать, что капитальный ремонт проводится в интересах всех жильцов дома. Без демонтажа телевизионных антенн при ремонте крыши не обойтись. Современные телекоммуникационные средства позволяют получать телевизионное изображение применяя комнатные антенны. Ремонтно-строительные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ без отставаний. Фонд полагает, что жильцам дома нужно с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, — ответили в ведомстве на запрос редакции.



При этом в фонде не уточнили — когда ожидается окончание ремонтных работ на крыше дома.