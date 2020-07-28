Василий Орлов: «За шесть лет мы приведём дороги Благовещенска в нормальное состояние»

Кроме того, есть долгосрочный план по ремонту дорог в Свободном. В ближайшие два-три года там завершат реконструкцию основных магистралей. Также в полном объеме выделены деньги на строительство путепровода в городе, который завершат в конце 2021 года.

Тем временем, в дорожном ремонте областного центра задействованы все организации города. По словам главы региона, есть организации сильные, к которым нет претензий ни по срокам, ни по качеству, есть компании «послабей». Однако в областном центре такой объем работ, что пришлось «мобилизовать» всех дорожников, чтобы уложиться в срок.

– Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитана на шесть лет – это второй год, впереди ещё четыре. За это время мы сможем привести дороги Благовещенка в нормальное состояние, за них не будет стыдно. Ещё одна проблема – сети, которые нуждаются в замене. Я попросил мэрию после замены не выбрасывать их, а складировать. По итогам сезона, мы сложим все эти сети в одну кучу и покажем, что они из себя представляют. Там сети, как бумага, трубы можно пальцем проткнуть – отсюда у нас ежегодные порывы, потери и высокий тариф по «коммуналке», – рассказал Василий Орлов.

Стоит отметить, что Василий Орлов дал поручение городским властям «облагородить» также Первомайский и Городской парки. В пример он привёл современную территорию в Белогорске.

– Мы готовы помогать финансово в этом вопросе, однако, на мой взгляд, здесь нужно дать больше возможностей для бизнеса, поскольку он может быть эффективнее. Я бы предложил оборудовать Первомайский парк для детей младшего возраста, а Городской для более старших ребят и взрослых. Также хочется отметить, что в Благовещенске ведется большой объем работы по благоустройству, – отметил губернатор.

В этом году в амурской столице появится новая общественная территория возле бывшего кинотеатра «Харбин». Помимо этого, областной бюджет готов профинансировать ремонт нескольких заброшенных зданий в парке Дружбы.