Переехавшие в ДФО старообрядцы-фермеры получат отсрочку от армии
Старообрядцам, которые переедут по программе переселения на Дальний Восток и будут работать в фермерских хозяйствах, предоставят в 2020–2025 годах отсрочку от службы в армии, пишет РБК.
Согласно постановлению, право на отсрочку предоставляется на основании просьбы митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.
Списки лиц направляются в министерство обороны за месяц до начала очередного призыва. Отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы.
Для ее получения гражданину необходимо вместе со свидетельством участника представить в военный комиссариат выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о госрегистрации крестьянского хозяйства. Если он не является главой хозяйства, то требуется нотариально заверенная копия соглашения о его создании.
В Россию за последние три года уже переселились 130 старообрядческих семей. В 2020-м из Латинской Америки планировали переехать в РФ еще 150 семей. Общая численность старообрядцев в мире составляет около 2 млн человек, сообщает «Коммерсантъ».
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