Переехавшие в ДФО старообрядцы-фермеры получат отсрочку от армии

Фото: ruvera.ru

Согласно постановлению, право на отсрочку предоставляется на основании просьбы митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

Списки лиц направляются в министерство обороны за месяц до начала очередного призыва. Отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы.

Для ее получения гражданину необходимо вместе со свидетельством участника представить в военный комиссариат выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о госрегистрации крестьянского хозяйства. Если он не является главой хозяйства, то требуется нотариально заверенная копия соглашения о его создании.

В Россию за последние три года уже переселились 130 старообрядческих семей. В 2020-м из Латинской Америки планировали переехать в РФ еще 150 семей. Общая численность старообрядцев в мире составляет около 2 млн человек, сообщает «Коммерсантъ».