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28июля
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сегодня, 12:40 2

Переехавшие в ДФО старообрядцы-фермеры получат отсрочку от армии

Переехавшие в ДФО старообрядцы-фермеры получат отсрочку от армии
Фото: ruvera.ru

Старообрядцам, которые переедут по программе переселения на Дальний Восток и будут работать в фермерских хозяйствах, предоставят в 2020–2025 годах отсрочку от службы в армии, пишет РБК.

Согласно постановлению, право на отсрочку предоставляется на основании просьбы митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

Списки лиц направляются в министерство обороны за месяц до начала очередного призыва. Отсрочка предоставляется на срок действия статуса участника госпрограммы.

Для ее получения гражданину необходимо вместе со свидетельством участника представить в военный комиссариат выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о госрегистрации крестьянского хозяйства. Если он не является главой хозяйства, то требуется нотариально заверенная копия соглашения о его создании.

В Россию за последние три года уже переселились 130 старообрядческих семей. В 2020-м из Латинской Америки планировали переехать в РФ еще 150 семей. Общая численность старообрядцев в мире составляет около 2 млн человек, сообщает «Коммерсантъ».

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#военные #религия

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    35 минут назад

    Не знал, что просьба метрополита (Церкви) уже является ОСНОВАНИЕМ для Государственных дел.

  • retrogr

    retrogr
    4 минуты назад

    странно. а альтернативка чем их не устраивает?

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