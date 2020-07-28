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28июля
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сегодня, 12:27 0

В Амурской области началась уборочная страда

В Амурской области началась уборочная страда

Фермеры дали старт уборке ячменя, который посеяли на площади 46 тысяч гектаров. Собирать его начали 27 июля, что раньше предыдущего года на неделю, сообщает пресс-служба регионального правительства. К уборке урожая уже приступили Ивановский, Константиновский, Михайловский и Тамбовский районы.

Всего амурским аграриям предстоит убрать зерновые культуры на площади 217,4 тысяч гектаров (ниже уровня 2019 года на 11 тысяч), в том числе: пшеницы, ячменя, овса, кукурузы на зерно и гречихи.

В этом году валовой сбор всех зерновых культур прогнозируется в объеме 408 тысяч тонн, что выше уровня прошлого года.

На уборке ранних зерновых будет задействовано более полутора тысяч комбайнов. Часть техники готовилась в осенне-зимний период. В настоящее время готовность зерноуборочных комбайнов составляет 90%.

В хозяйствах области также продолжается заготовка кормов. На сегодня заготовлено 157 тысяч тонн грубых кормов, что выше уровня прошлого года. Самый высокий процент заготовок в Константиновском (106%) и Тамбовском (91%) районах. Чуть больше половины от плана выполнили Серышевский, Благовещенский, Ивановский и Михайловский районы.

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#сельское хозяйство

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